Sendbird Sala Laun

Meðaltal Sala heildarlauna in India hjá Sendbird er á bilinu ₹5.73M til ₹8.17M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sendbird. Síðast uppfært: 11/4/2025

Meðaltal heildarlauna

₹6.56M - ₹7.68M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Sendbird eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Sendbird in India er árleg heildarlaun upp á ₹8,168,741. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sendbird fyrir Sala hlutverkið in India er ₹5,725,100.

