Senao Networks Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Taiwan hjá Senao Networks er samtals NT$794K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Senao Networks. Síðast uppfært: 11/4/2025

Miðgildi launa
company icon
Senao Networks
Software Engineer
Taoyuan, TA, Taiwan
Samtals á ári
NT$794K
Stig
hidden
Grunnlaun
NT$794K
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Senao Networks in Taiwan er árleg heildarlaun upp á NT$1,416,754. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Senao Networks fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Taiwan er NT$793,903.

