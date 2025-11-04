Semtech Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Semtech
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Semtech er samtals ₹4.14M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Semtech. Síðast uppfært: 11/4/2025

Miðgildi launa
company icon
Semtech
Staff Engineer
Pune, MH, India
Samtals á ári
₹4.14M
Stig
L4
Grunnlaun
₹3.53M
Stock (/yr)
₹260K
Bónus
₹353K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Semtech in India er árleg heildarlaun upp á ₹9,744,066. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Semtech fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹4,143,943.

