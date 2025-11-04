SeekOut Vörustjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Vörustjóri heildarlauna in United States hjá SeekOut er á bilinu $203K til $284K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SeekOut. Síðast uppfært: 11/4/2025

Meðaltal heildarlauna

$221K - $267K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$203K$221K$267K$284K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá SeekOut eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá SeekOut in United States er árleg heildarlaun upp á $284,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SeekOut fyrir Vörustjóri hlutverkið in United States er $203,350.

