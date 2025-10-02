Fyrirtækjaskrá
Scotiabank
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Greater Toronto Area

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in Greater Toronto Area hjá Scotiabank eru á bilinu CA$126K á year til CA$181K. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$138K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scotiabank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Scotiabank in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$181,304. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scotiabank fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$150,144.

