Scotiabank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Colombia

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Colombia hjá Scotiabank eru á bilinu COP 184.06M á year fyrir L6 til COP 130.87M á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in Colombia er samtals COP 130.15M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scotiabank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
