Scotiabank Fjárfestingarbankastjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Fjárfestingarbankastjóri launapakka in New York City Area hjá Scotiabank er samtals $275K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scotiabank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Samtals á ári
$275K
Stig
L8
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$75K
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Scotiabank?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögn

Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjárfestingarbankastjóri hjá Scotiabank in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $526,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scotiabank fyrir Fjárfestingarbankastjóri hlutverkið in New York City Area er $250,000.

Önnur úrræði