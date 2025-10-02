Scotiabank Viðskiptasérfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Viðskiptasérfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá Scotiabank eru á bilinu CA$87.3K á year fyrir L6 til CA$134K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$99.1K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scotiabank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
