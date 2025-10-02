Fyrirtækjaskrá
Scotiabank
Scotiabank Viðskiptasérfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Viðskiptasérfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá Scotiabank eru á bilinu CA$87.3K á year fyrir L6 til CA$134K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$99.1K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scotiabank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Scotiabank?

Algengar spurningar

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Viðskiptasérfræðingur en Scotiabank in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$142,041. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Viðskiptasérfræðingur in Greater Toronto Area es CA$96,688.

