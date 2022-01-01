Fyrirtækjaskrá
Scholastic Laun

Laun hjá Scholastic eru á bilinu $88,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Viðskiptagreiningarfræðingur í neðri kantinum til $155,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Scholastic. Síðast uppfært: 11/15/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $155K
Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $88K
Vöruhönnuður
$126K

Vörustjóri
$89.2K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Scholastic er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $155,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scholastic er $107,413.

