Schibsted Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Oslo Region

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Oslo Region hjá Schibsted er samtals NOK 782K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Schibsted. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Samtals á ári
NOK 782K
Stig
Senior
Grunnlaun
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bónus
NOK 0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Schibsted?

NOK 1.62M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Schibsted in Greater Oslo Region er árleg heildarlaun upp á NOK 913,744. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Schibsted fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Oslo Region er NOK 782,078.

