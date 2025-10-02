Fyrirtækjaskrá
Scandit
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Poland

Scandit Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Poland

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Poland hjá Scandit er samtals PLN 231K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scandit. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Samtals á ári
PLN 231K
Stig
L3
Grunnlaun
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 18.4K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Scandit?

PLN 600K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega PLN 112þ+ (stundum PLN 1120þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Scandit in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 267,097. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scandit for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Poland is PLN 218,551.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Scandit

Tengd fyrirtæki

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði