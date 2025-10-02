Fyrirtækjaskrá
Scandit
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Zurich Area

Scandit Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Zurich Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Zurich Area hjá Scandit er samtals CHF 136K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scandit. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 136K
Stig
L3
Grunnlaun
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 5.1K
Ár hjá fyrirtæki
5-10 Ár
Ár reynsla
5-10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Scandit?

CHF 134K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CHF 25þ+ (stundum CHF 250þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

El paquete salarial más alto reportado para un Hugbúnaðarverkfræðingur en Scandit in Greater Zurich Area tiene una compensación total anual de CHF 146,053. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scandit para el puesto de Hugbúnaðarverkfræðingur in Greater Zurich Area es CHF 137,243.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Scandit

Tengd fyrirtæki

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði