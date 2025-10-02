Fyrirtækjaskrá
Scaleway Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Greater Paris Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Greater Paris Area hjá Scaleway er samtals €65.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scaleway. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Samtals á ári
€65.5K
Stig
-
Grunnlaun
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€4.7K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
18 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Scaleway?

€141K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Scaleway in Greater Paris Area er árleg heildarlaun upp á €79,064. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scaleway fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Greater Paris Area er €65,490.

