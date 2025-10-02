Scale AI Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á San Francisco Bay Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in San Francisco Bay Area hjá Scale AI eru á bilinu $199K á year fyrir L3 til $405K á year fyrir L5. Miðgildi yearlegrar launapakka in San Francisco Bay Area er samtals $224K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scale AI. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L3
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Scale AI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
