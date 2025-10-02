Fyrirtækjaskrá
Scale AI
Scale AI Viðskiptarekstur Laun á San Francisco Bay Area

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scale AI. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$172K - $200K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$152K$172K$200K$220K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Scale AI eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstur hjá Scale AI in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $220,150. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scale AI fyrir Viðskiptarekstur hlutverkið in San Francisco Bay Area er $151,700.

