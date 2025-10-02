Scalable Capital Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Munich Metro Region

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Munich Metro Region hjá Scalable Capital er samtals €74.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Scalable Capital. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Scalable Capital
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Samtals á ári
€74.7K
Stig
Mid
Grunnlaun
€74.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Scalable Capital in Munich Metro Region er árleg heildarlaun upp á €116,441. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scalable Capital fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Munich Metro Region er €74,656.

