Fyrirtækjaskrá
SberMegaMarket
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Moscow Metro Area

SberMegaMarket Gagnafræðingur Laun á Moscow Metro Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Moscow Metro Area hjá SberMegaMarket er samtals RUB 2.51M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SberMegaMarket. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
SberMegaMarket
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Samtals á ári
RUB 2.51M
Stig
L2
Grunnlaun
RUB 2.51M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega RUB 2,505þ+ (stundum RUB 2,5050þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Gagnafræðingur la SberMegaMarket in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 4,915,802. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SberMegaMarket pentru rolul de Gagnafræðingur in Moscow Metro Area este RUB 2,505,270.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá SberMegaMarket

Tengd fyrirtæki

  • Databricks
  • Coinbase
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði