Fyrirtækjaskrá
Sberbank
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

  • Moscow Metro Area

Sberbank Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Moscow Metro Area

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 4.16M á year fyrir L12 til RUB 8.2M á year fyrir L13. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 5.26M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá Sberbank?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Sberbank in Moscow Metro Area er árleg heildarlaun upp á RUB 11,259,091. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sberbank fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Moscow Metro Area er RUB 7,052,230.

