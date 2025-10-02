Sberbank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Saint Petersburg Metro Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Saint Petersburg Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.92M á year fyrir L7 til RUB 5.62M á year fyrir L13. Miðgildi yearlegrar launapakka in Saint Petersburg Metro Area er samtals RUB 3.34M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
Farsímahugbúnaðarverkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur
Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Devóps Verkfræðingur
Vefáreiðanleikaverkfræðingur
Kerfiverkfræðingur
Forritaratalsmaður
Rannsóknarfræðingur
Gervigreindarverkfræðingur