Sberbank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.85M á year fyrir L7 til RUB 6.2M á year fyrir L14. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 3.9M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil
Farsímahugbúnaðarverkfræðingur
Framendahugbúnaðarverkfræðingur
Vélanámsverkfræðingur
Bakendahugbúnaðarverkfræðingur
Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur
Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur
Gagnaverkfræðingur
Devóps Verkfræðingur
Vefáreiðanleikaverkfræðingur
Kerfiverkfræðingur
Forritaratalsmaður
Rannsóknarfræðingur
Gervigreindarverkfræðingur