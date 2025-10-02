Fyrirtækjaskrá
Sberbank
Sberbank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.85M á year fyrir L7 til RUB 6.2M á year fyrir L14. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 3.9M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
(Byrjendaþrep)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Skoða 4 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Sberbank?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Titlar sem eru innifaldir

Farsímahugbúnaðarverkfræðingur

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélanámsverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatrygging (Kjú-eí) Hugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Devóps Verkfræðingur

Vefáreiðanleikaverkfræðingur

Kerfiverkfræðingur

Forritaratalsmaður

Rannsóknarfræðingur

Gervigreindarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 7,835,148. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Moscow Metro Area is RUB 4,170,881.

