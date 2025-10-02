Fyrirtækjaskrá
Sberbank Cybersecurity Analyst Laun á Moscow Metro Area

Miðgildi Cybersecurity Analyst launapakka in Moscow Metro Area hjá Sberbank er samtals RUB 1.83M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Samtals á ári
RUB 1.83M
Stig
L12
Grunnlaun
RUB 1.83M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Sberbank?

RUB 13.36M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega RUB 2,505þ+ (stundum RUB 2,5050þ+) hækkunum.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir jobFamilies.Cybersecurity Analyst hjá Sberbank in Moscow Metro Area er árleg heildarlaun upp á RUB 4,376,879. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sberbank fyrir jobFamilies.Cybersecurity Analyst hlutverkið in Moscow Metro Area er RUB 1,831,386.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sberbank

