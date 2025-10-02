Fyrirtækjaskrá
Sberbank
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Information Technologist (IT)

  • Öll Information Technologist (IT) laun

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Laun á Moscow Metro Area

Information Technologist (IT) kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.63M á year fyrir L7 til RUB 2.48M á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 2.11M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Skoða 4 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

RUB 13.36M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega RUB 2,505þ+ (stundum RUB 2,5050þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Sberbank?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Information Technologist (IT) tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

ለjobFamilies.Information Technologist (IT) በSberbank in Moscow Metro Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የRUB 2,853,061 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በSberbank ለjobFamilies.Information Technologist (IT) ሚና in Moscow Metro Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ RUB 2,109,773 ነው።

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sberbank

Tengd fyrirtæki

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði