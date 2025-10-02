Sberbank Gagnafræðingur Laun á Moscow Metro Area

Gagnafræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.8M á year fyrir L7 til RUB 6.45M á year fyrir L13. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 4.1M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
