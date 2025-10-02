Fyrirtækjaskrá
Sberbank
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnasérfræðingur

  • Öll Gagnasérfræðingur laun

  • Moscow Metro Area

Sberbank Gagnasérfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Gagnasérfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.57M á year fyrir L7 til RUB 4.94M á year fyrir L11. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 2.83M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Skoða 4 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

RUB 13.36M

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega RUB 2,505þ+ (stundum RUB 2,5050þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Sberbank?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnasérfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

El paquete salarial más alto reportado para un Gagnasérfræðingur en Sberbank in Moscow Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 5,345,730. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Gagnasérfræðingur in Moscow Metro Area es RUB 2,256,989.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sberbank

Tengd fyrirtæki

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði