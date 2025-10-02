Sberbank Gagnasérfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Gagnasérfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.57M á year fyrir L7 til RUB 4.94M á year fyrir L11. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 2.83M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
