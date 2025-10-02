Sberbank Viðskiptasérfræðingur Laun á Moscow Metro Area

Viðskiptasérfræðingur kjör in Moscow Metro Area hjá Sberbank eru á bilinu RUB 1.98M á year fyrir L7 til RUB 4.19M á year fyrir L11. Miðgildi yearlegrar launapakka in Moscow Metro Area er samtals RUB 2.63M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sberbank. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
