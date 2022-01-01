Laun hjá SAP eru á bilinu $23,270 í heildarjöfnum á ári fyrir Textahöfundur í neðri kantinum til $487,550 fyrir Viðskiptarekstrarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá SAP. Síðast uppfært: 11/15/2025
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.4%
ÁR 3
Hjá SAP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)
20%
ÁR 1
40%
ÁR 2
40%
ÁR 3
Hjá SAP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
40% ávinst á 2nd-ÁR (40.00% árlega)
40% ávinst á 3rd-ÁR (40.00% árlega)
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
34%
ÁR 3
Hjá SAP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)
34% ávinst á 3rd-ÁR (8.50% ársfjórðungslega)
