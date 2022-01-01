Fyrirtækjaskrá
SAP
SAP Laun

Laun hjá SAP eru á bilinu $23,270 í heildarjöfnum á ári fyrir Textahöfundur í neðri kantinum til $487,550 fyrir Viðskiptarekstrarstjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá SAP. Síðast uppfært: 11/15/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

DevOps Verkfræðingur

Gervigreindarsverkfræðingur

Vöruhönnuður
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Notendaupplifunarhönnuður

Sala
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Reikningsstjóri

Gagnafræðingur
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Vörustjóri
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Markaðssetning
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Lausnararkitekt
T3 $46K
T4 $74.9K

Gagnarkitekt

Skýarkitekt

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $78.4K
Stjórnunarráðgjafi
Median $82.5K
Verkefnisstjóri
Median $143K
Viðskiptavinaárangur
Median $128K
Tækniforritstjóri
Median $120K
Mannauður
Median $57.7K
Söluverkfræðingur
Median $114K
Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $74.9K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
Median $82.8K
Endurskoðandi
$39.1K
Skrifstofuaðstoðarmaður
$74.5K
Viðskiptarekstur
$162K
Viðskiptarekstrarstjóri
$488K
Viðskiptaþróun
$40.9K
Starfsmannastjóri
$160K
Textahöfundur
$23.3K
Þjónustuver
$76.5K
Þjónustuverrekstur
$53.8K
Gagnafræðingur
$110K
Gagnafræðistjóri
$238K
Aðstöðustjóri
$80K
Grafískur hönnuður
$104K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$136K
Lögfræði
$271K
Vöruhönnunarstjóri
$296K
Áætlunarstjóri
$128K
Ráðningarfulltrúi
$199K
Tekjurekstur
$95.2K
Netöryggisfræðingur
$81.1K
Heildarlaun
$83.3K
UX Rannsakandi
$95.3K
Áhættufjárfestir
$121K
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá SAP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)

20%

ÁR 1

40%

ÁR 2

40%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá SAP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 40% ávinst á 2nd-ÁR (40.00% árlega)

  • 40% ávinst á 3rd-ÁR (40.00% árlega)

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

34%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá SAP eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (8.25% ársfjórðungslega)

  • 34% ávinst á 3rd-ÁR (8.50% ársfjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá SAP er Viðskiptarekstrarstjóri at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $487,550. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SAP er $114,363.

