SAP Concur Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Brazil

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Brazil hjá SAP Concur eru samtals R$238K á year fyrir T3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Brazil er samtals R$186K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SAP Concur. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil