SAP Concur Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Brazil

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Brazil hjá SAP Concur eru samtals R$238K á year fyrir T3. Miðgildi yearlegrar launapakka in Brazil er samtals R$186K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SAP Concur. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
T1
(Byrjendaþrep)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$880K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega R$165þ+ (stundum R$1650þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá SAP Concur?

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SAP Concur in Brazil er árleg heildarlaun upp á R$295,754. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SAP Concur fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Brazil er R$185,964.

