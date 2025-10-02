Fyrirtækjaskrá
Santander Bank
  • Poland

Santander Bank Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Poland

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Poland hjá Santander Bank er samtals PLN 194K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Santander Bank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Samtals á ári
PLN 194K
Stig
Mid Level
Grunnlaun
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Santander Bank?

PLN 600K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Starfsnámslaun

Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Santander Bank in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 384,397. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Santander Bank fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Poland er PLN 190,903.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Santander Bank

Önnur úrræði