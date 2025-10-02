Fyrirtækjaskrá
Santander Bank
Santander Bank Fjárfestingarbankastjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Fjárfestingarbankastjóri launapakka in New York City Area hjá Santander Bank er samtals $245K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Santander Bank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Samtals á ári
$245K
Stig
Vice President
Grunnlaun
$185K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$60K
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Santander Bank?

$160K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjárfestingarbankastjóri hjá Santander Bank in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $330,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Santander Bank fyrir Fjárfestingarbankastjóri hlutverkið in New York City Area er $245,000.

