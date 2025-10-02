Fyrirtækjaskrá
Santander Bank
Santander Bank Gagnafræðingur Laun á Brazil

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Brazil hjá Santander Bank er samtals R$203K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Santander Bank. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Samtals á ári
R$203K
Stig
Mid
Grunnlaun
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bónus
R$81.3K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Santander Bank?

R$880K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega R$165þ+ (stundum R$1650þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Santander Bank in Brazil er árleg heildarlaun upp á R$241,059. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Santander Bank fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Brazil er R$222,722.

