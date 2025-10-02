Fyrirtækjaskrá
Sanofi
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

  • Greater Paris Area

Sanofi Gagnafræðingur Laun á Greater Paris Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Greater Paris Area hjá Sanofi er samtals €94.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sanofi. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
Samtals á ári
€94.7K
Stig
L31
Grunnlaun
€94.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Sanofi?

€142K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega €27þ+ (stundum €270þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Sanofi in Greater Paris Area er árleg heildarlaun upp á €109,078. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sanofi fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Greater Paris Area er €94,027.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sanofi

Tengd fyrirtæki

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði