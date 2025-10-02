Sandvine Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Bengaluru hjá Sandvine eru á bilinu ₹1.29M á year fyrir Software Engineer I til ₹2.03M á year fyrir Senior Software Engineer I. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹1.65M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sandvine. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
