S&P Global Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á New York City Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in New York City Area hjá S&P Global er samtals $305K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Samtals á ári
$305K
Stig
L14
Grunnlaun
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bónus
$100K
Ár hjá fyrirtæki
10 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá S&P Global?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)



Algengar spurningar

El paquete salarial más alto reportado para un Hugbúnaðarverkfræðistjóri en S&P Global in New York City Area tiene una compensación total anual de $465,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en S&P Global para el puesto de Hugbúnaðarverkfræðistjóri in New York City Area es $255,000.

