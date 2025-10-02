S&P Global Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á India

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in India hjá S&P Global er samtals ₹6.7M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Samtals á ári
₹6.7M
Stig
13
Grunnlaun
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
13 Ár
Ár reynsla
13 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá S&P Global?

₹13.95M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá S&P Global in India er árleg heildarlaun upp á ₹14,170,120. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá S&P Global fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in India er ₹5,630,786.

