  Laun
  Hugbúnaðarverkfræðingur

  Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  United Kingdom

S&P Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United Kingdom

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United Kingdom hjá S&P Global eru samtals £62.3K á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £63K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L8
Software Developer I(Byrjendaþrep)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega £23þ+ (stundum £230þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá S&P Global in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £126,642. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá S&P Global fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United Kingdom er £61,005.

Önnur úrræði