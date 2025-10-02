S&P Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United Kingdom

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United Kingdom hjá S&P Global eru samtals £62.3K á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in United Kingdom er samtals £63K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
