S&P Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in New York City Area hjá S&P Global eru á bilinu $125K á year fyrir L8 til $284K á year fyrir L13. Miðgildi yearlegrar launapakka in New York City Area er samtals $132K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
