S&P Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá S&P Global eru á bilinu CA$78.1K á year fyrir L8 til CA$104K á year fyrir L10. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$92.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
