Fyrirtækjaskrá
S&P Global
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Toronto Area

S&P Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Toronto Area hjá S&P Global eru á bilinu CA$78.1K á year fyrir L8 til CA$104K á year fyrir L10. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Toronto Area er samtals CA$92.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L8
Software Developer I(Byrjendaþrep)
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
Software Developer II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
Software Developer II
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
Lead Software Developer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Skoða 3 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

CA$225K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá S&P Global in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$120,766. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá S&P Global fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$90,896.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá S&P Global

Tengd fyrirtæki

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði