S&P Global Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Delhi Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Delhi Area hjá S&P Global eru á bilinu ₹1.28M á year fyrir L8 til ₹2.2M á year fyrir L9. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Delhi Area er samtals ₹2.03M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)
