Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
S&P Global Gagnafræðingur Laun á Mumbai Metropolitan Region

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Mumbai Metropolitan Region hjá S&P Global er samtals ₹2.95M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka S&P Global. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Samtals á ári
₹2.95M
Stig
L9
Grunnlaun
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹447K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá S&P Global?

₹13.94M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)



Algengar spurningar

Didžiausias atlyginimų paketas Gagnafræðingur pozicijai S&P Global in Mumbai Metropolitan Region siekia metinę bendrą kompensaciją ₹4,565,631. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija S&P Global Gagnafræðingur pozicijai in Mumbai Metropolitan Region yra ₹2,952,670.

Úrvalsstörf

Önnur úrræði