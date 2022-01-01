Fyrirtækjaskrá
S&P Global
S&P Global Laun

Laun hjá S&P Global eru á bilinu $4,029 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri kantinum til $335,168 fyrir Fyrirtækjaþróun í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá S&P Global. Síðast uppfært: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Hugbúnaðarverkfræðingur
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnaverkfræðingur

Vörustjóri
Median $89.4K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $290K

Gagnasérfræðingur
Median $12K
Gagnafræðingur
Median $160K
Viðskiptasérfræðingur
Median $170K
Lausnaarkitekt
Median $205K

Data Architect

Endurskoðandi
$111K
Viðskiptarekstur
$124K
Fyrirtækjaþróun
$335K
Viðskiptavinaarrangur
$89.6K
Gagnafræðistjóri
$53.8K
Fjármálasérfræðingur
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Stjórnunarráðgjafi
$90.8K
Markaðsmál
$89.6K
Markaðsrekstur
$4K
Vöruhönnuður
$104K
Forritstjóri
$52.8K
Verkefnastjóri
$55K
Sala
$270K
Söluverkfræðingur
$109K
Tækniforritstjóri
$155K
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá S&P Global eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (16.50% hálfsárslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá S&P Global er Fyrirtækjaþróun at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $335,168. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá S&P Global er $89,550.

