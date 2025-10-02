Sandia National Labs Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Albuquerque-Santa Fe Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Albuquerque-Santa Fe Area hjá Sandia National Labs eru á bilinu $121K á year fyrir Member of Technical Staff til $169K á year fyrir Principal Member of Technical Staff. Miðgildi yearlegrar launapakka in Albuquerque-Santa Fe Area er samtals $125K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sandia National Labs. Síðast uppfært: 10/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
