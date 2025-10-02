Fyrirtækjaskrá
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Laun á Albuquerque-Santa Fe Area

Miðgildi Cybersecurity Analyst launapakka in Albuquerque-Santa Fe Area hjá Sandia National Labs er samtals $165K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sandia National Labs. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Samtals á ári
$165K
Stig
-
Grunnlaun
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
15 Ár
Ár reynsla
15 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Sandia National Labs?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Flytja út gögn

Leggja til

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Albuquerque-Santa Fe Area is $160,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Sandia National Labs

Önnur úrræði