Samolet Vörustjóri Laun á Moscow Metro Area

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Moscow Metro Area hjá Samolet er samtals RUB 3.77M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Samolet. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Samtals á ári
RUB 3.77M
Stig
L4
Grunnlaun
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Samolet?

RUB 13.36M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Samolet in Moscow Metro Area er árleg heildarlaun upp á RUB 6,331,116. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Samolet fyrir Vörustjóri hlutverkið in Moscow Metro Area er RUB 3,948,592.

