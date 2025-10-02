Fyrirtækjaskrá
SalesLoft Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Guadalajara Metropolitan Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Guadalajara Metropolitan Area hjá SalesLoft er samtals MX$1.14M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SalesLoft. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Samtals á ári
MX$1.14M
Stig
L3
Grunnlaun
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bónus
MX$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á MXMX$30,587,631. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SalesLoft fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Guadalajara Metropolitan Area er MXMX$22,005,978.

