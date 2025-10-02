Fyrirtækjaskrá
SailPoint Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Greater Austin Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in Greater Austin Area hjá SailPoint er samtals $250K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SailPoint. Síðast uppfært: 10/2/2025

Miðgildi launa
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Samtals á ári
$250K
Stig
hidden
Grunnlaun
$250K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá SailPoint?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá SailPoint eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá SailPoint in Greater Austin Area er árleg heildarlaun upp á $420,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá SailPoint fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Greater Austin Area er $229,000.

Önnur úrræði