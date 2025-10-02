Fyrirtækjaskrá
SailPoint Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Mexico

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Mexico hjá SailPoint eru á bilinu MX$1.13M á year fyrir L3 til MX$1.28M á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Mexico er samtals MX$1.21M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SailPoint. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Associate Software Engineer(Byrjendaþrep)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá SailPoint eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Hugbúnaðarverkfræðingur at SailPoint in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$32,893,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the Hugbúnaðarverkfræðingur role in Mexico is MXMX$22,890,882.

