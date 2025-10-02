Fyrirtækjaskrá
SailPoint
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Austin Area

SailPoint Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Austin Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Austin Area hjá SailPoint eru á bilinu $100K á year fyrir L2 til $211K á year fyrir L6. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Austin Area er samtals $142K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka SailPoint. Síðast uppfært: 10/2/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
Associate Software Engineer(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá SailPoint eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

