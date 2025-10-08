Fyrirtækjaskrá
Rover.com Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Miðgildi Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Rover.com er samtals $229K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Rover.com. Síðast uppfært: 10/8/2025

Miðgildi launa
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Samtals á ári
$229K
Stig
L3
Grunnlaun
$229K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
7 Ár
Ár reynsla
20 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Rover.com?

$160K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hjá Rover.com in United States er árleg heildarlaun upp á $337,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Rover.com fyrir Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $150,000.

