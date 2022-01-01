Fyrirtækjaskrá
Root Insurance Laun

Laun hjá Root Insurance eru á bilinu $76,500 í heildarjöfnum á ári fyrir Gagnasérfræðingur í neðri kantinum til $270,970 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Root Insurance. Síðast uppfært: 9/18/2025

$160K

Gagnafræðingur
Median $120K
Vörustjóri
Median $145K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $161K

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $230K
Gagnasérfræðingur
$76.5K
Grafískur hönnuður
$95.2K
Mannauður
$271K
Markaðsmál
$159K
Vélaverkfræðingur
$86.7K
Vöruhönnuður
$133K
Ráðningaraðili
$86.7K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Root Insurance eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

A remuneração total anual mediana reportada na Root Insurance é $133,280.

