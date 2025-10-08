Robinhood Dulritunarverkfræðingur Laun á United States

Dulritunarverkfræðingur kjör in United States hjá Robinhood eru samtals $182K á year fyrir L1. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $185K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Robinhood. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
L1
$182K
$140K
$42K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Robinhood eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)
100%
ÁR 1
Hjá Robinhood eru RSUs háð 1 ára ávinnslutímaáætlun:
100% ávinst á 1st-ÁR (25.00% ársfjórðungslega)